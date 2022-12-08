إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب أثناء خروجه من المسجد بالإسماعيلية للمفتي

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 3 متهمين في واقعة مقتل شاب أثناء خروجه من صلاة الجمعة في يناير الماضي إلى مفتي الديار المصرية.

إطلاق أعيرة نارية على المتهم

وبحسب أوراق القضية، فإن المتهمين بيتوا وعزموا النية على التخلص من المجني عليه بسبب خلافات جيرة على أولوية العبور من أرض زراعية ملك للمجني عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عزموا النية علي التخلص من المجني عليه، ويدعى إيهاب أبو تاري، مقيم في عزبة السجاعي بدائرة مركز أبوصوير، وأحضروا سلاحا ناريا «بندقية خرطوش»، وأطلقو عليه عدة أعيرة نارية أثناء خروجه من صلاة الجمعة، ما تسبب في وفاته في الحال، وإصابة شقيقه بطلقات في ساقيه.

القبض على المتهمين

ونجحت وحدة مباحث مركز أبوصوير، برئاسة المقدم محمد يونس، حينها، في إلقاء القبض على 3 متهمين في الواقعة، فيما نجح 4 آخرون في الفرار خارج محافظة الإسماعيلية.

وأرشد أحد المتهمين عن مكان السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وأسلحة أخرى بيضاء تم استخدامها لإرهاب أسرة المجني عليه حال محاولة تدخل أحدهم.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمين نقلوا أثاث منزلهم قبل الواقعة بساعات، فيما غادرت الأسرة بالكامل المنطقة، تمهيداً لارتكاب واقعة القتل وحاولوا الفرار بعدها قبل إلقاء القبض عليهم.