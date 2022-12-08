الأمن يداهم 5 شركات سياحة بدون ترخيص في 5 محافظات

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة قيام بعض الأشخاص بإدارة شركات السياحة «بدون ترخيص» بنطاق محافظات السويس والبحيرة وسوهاج والغربية والأقصر.

ضبط 5 شركات سياحة

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة السويس) لقيامه بإدارة شركة سياحة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس، وعثر بداخلها على (عدد كبير من جوازات السفر، بطاقة التطعيم، تذاكر القطارات، تأشيرات عمرة، عدد من تذاكر الطيران، الورق المطبوع به برامج العمرة المختلفة - ختمين خاصين باسم الشركة - جهاز كمبيوتر محمول لاب توب مدرج به العديد من الجوازات والتأشيرات وصور لمواطنين - مبالغ مالية عملات محلية – أجنبية).

محافظة البحيرة

ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة البحيرة) لقيامها بإدارة شركة سياحة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة وعثر بحوزتها على (مجموعة من الأوراق المطبوعة بإسم ذات الشركة- جهاز كمبيوتر يحوي مطبوعات بذات إسم الشركة).

شركة سياحة بمحافظة سوهاج

ضبط (صاحب شركة للنقل والرحلات - كائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) لقيامه بمزاولة النشاط السياحي بدون ترخيص حيث تم ضبط (عدد من دفاتر المعاملات مع العملاء - تذاكر الطيران - جوازات السفر - كروت دعائية بإسم الشركة" - أكلاشيه الشركة - جهاز كمبيوتر وسكانر وطابعة).

ضبط المدير المسؤول عن شركة سياحة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية) لقيامه بإدارة الشركة سياحة بدون ترخيص، حيث عُثر على (بعض الأوراق الدالة على ممارسه النشاط السياحي - دفتر إيصالات استلام نقدية بإسم الشركة - عدد من جوازات السفر).

ضبط (صاحب شركة سياحة - كائنة بدائرة قسم شرطة الأقصر) لقيامه بمزاولة الأعمال السياحية بمقر الشركة بدون ترخيص حيث عُثر على (بعض المستندات والأوراق الدالة على نشاطه).