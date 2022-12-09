حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 9-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء ينجح في المهن التى تحتاج إلى خبرة وتواصل جيدة مع الآخرين، كدليل سياحي أو سفير، كما أنه يبدع في مجال الإلكترونيات والوظائف التي تحتاج لأفكار جديدة فهو يكره الأمور الروتينية ولا يستطيع التعامل معها.

مواصفات برج الجوزاء

ويتسم مولود برج الجوزاء أنه فضولي للغاية وقد يتحول إلى نوع من التطفل إذا ما زاد عن حده، ويعود السبب في ذلك إلى أنهم يحبون أن يعلموا ويتعلموا عن كل شيء، ولكن قد يكون هذا الأمر مزعجا في بعض الأحيان لبعض الأشخص، إلى جانب أنه يكره الالتزام.

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حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

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