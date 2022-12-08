عضو بـ«الوطني للعمل الأهلي»: توفير علاج أمريكي مجانا للوقاية من بتر القدم السكري

قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ المجتمع المدني يقوم في الوقت الراهن بملحمة على الأرض، مشيدًا بجهود قوافل ستر وعافية التي تتضمن مشاركة 15 كيانًا، واصفًا الجهود المبذولة بأنها أكثر من رائعة، لتوفيرها علاجًا أمريكيا مجانيًا للوقاية من بتر القدم السكري.

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية على فضائية extra news، أنّ قوافل ستر وعافية تتضمن أيضًا جهود مبادرة عينيك في عينينا لمكافحة العمى، إذ تم الكشف على أعداد كبيرة من المواطنين ضمن المبادرة، كما وزّعت الأدوية مجانًا، إضافة إلى النظارات التي تستخدم عقب العملية، فضلًا عن إقامة العمليات التي يتم إجراؤها بعد أسبوع من الكشف.

توفير علاج أمريكي مجانًا للوقاية من بتر القدم السكري

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأنّ صناع الخير قاموا بالكشف على المرضى بمستشفى جامعة جنوب الوادي ضمن مبادرة قدم صحيح بحضور رئيس الجامعة، مؤكدًا أن العلاج تم بصورة مجانية بالكامل رغم كونه علاجا مكلفا جدًا، إذ يتم استيراد العلاج من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكلف 3500 جنيه شهريًا للمريض الواحد، ويتمكن العلاج من تقديم نتائج طيبة إذ يحمي بالفعل قدم المريض من البتر.