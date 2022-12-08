ضبط 3 أطنان قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت لجنة مشكلة من مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، لمتابعة توريد شعير الأرز، من ضبط سيارة محملة بـ2920 كيلو جرام من القمح، على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوي في مدخل أبيس بغرض الاتجار في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، بمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن بحظر نقل القمح بدون تصاريح من الجهات المختصة.

اتخاذ الإجراءات القانوينة

وبحسب بيان المديرية، اليوم الخميس، جرى اتخاذ اللازم قانونيًا نحو هذه المخالفة.

وكانت اللجنة المشكلة المنفذة للضبط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة تموين وسط، وعضوية المفتشين أحمد السيد، وأحمد هيبة، وأحمد حسن، ومصطفى محمود، ومحمود الديب.

تشديد الرقابة على السلع التموينية

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع التموينية الاستراتيجية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه جميع المديريات في المحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، بمصادرة أي سيارة تنقل القمح من محافظة إلى أخرى بدون تصريح.