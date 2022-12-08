انطلاق بطولة «مصر للراليات الصحراوية» بمشاركة 20 فريقا في الجونة.. غدا

تنطلق فاعليات بطولة «مصر للراليات الصحراوية»، بمدينة الجونة في الغردقة، بمشاركة 20 فريقا، غدا، وتستمر على مدار 3 أيام برعاية نادي السيارات المصري، في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم وخاصة السياحة الرياضية والصحراوية.

وقال مدحت بدوي عضو نادي السيارات، وأحد المشاركين في السباق، إن سباقات السيارات من أمتع السباقات حول العالم وتجذب أعدادا جيدة من السياح من مختلف دول العالم وخاصة السياح ذوي الإنفاق المرتفع، لافتا إلى أن تلك السباقات تسلط الضوء على المعالم والمناطق السياحية التي تمتلكها مصر.

فاعليات رالي السيارات

وعن البطولة وتفاصيلها أكد «بدوي»، أن اليوم الأول للسباق خاص بتسجيل المتسابقين والفحص الفني للسيارات المشاركة، لافتا إلى أن اليوم الثاني يشمل مرحلة تأهيلية استعراضية للسباق الرئيسي ويتم داخل مدينة الجونة بالإضافة إلى سباق تحدي لسيارات الدفع الرباعي وفيه يتم قطع مسار يضم عقبات.

بدء السباق الفعلي لرالي الصحراء بالجونة

وتابع بدوي أن اليوم الثالث هو الخاص بالسباق الفعلي في الصحراء بمسافة 350 كيلو مترا، مشيرا إلى أن السباق يبدأ في السابعة صباحا وينتهي في الرابعة مساءً وعقب ذلك يتم توزيع الجوائز على الفائزين، موضحا أن البطولة تنشط حركة السياحة في مصر.

يشار إلى أن سباقات السيارات من الفعاليات الجاذبة لسياحة السفاري والصحراء حول العالم وخاصة عشاق المتعة والألعاب الاحترافية، ويعد فريق ERt والذي تأسس منذ عام 2004 من أبرز المرشحين للفوز بالسباق ويضم الفريق 6 لاعبين أبرزهم أحمد حمادة الذي استطاع الفوز بالمركز الأول في سباق «تحدي الصحراء مصر 2022»، ومدحت بدوي الذي استطاع الفوز بالمركز الرابع في نفس البطولة.