محافظ سوهاج يبحث تفعيل المشروع القومي للرعاية المركزة والحضانات

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم،، وفدًا من وزارة الصحة ضم الدكتور حلمي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، والمهندس أكرم سامي معاون وزير الصحة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والنائب زكريا حسان عضو مجلس النواب .

تفعيل المشروع بسوهاج

وتناول اللقاء مناقشة تفعيل المشروع القومي للرعاية المركزة والحضانات، والعمل على الربط بين جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة سوهاج ومثيلاتها على مستوي الجمهورية، سواء المستشفيات الجامعية أوالتعليمية أوالمراكز الطبية أو مستشفيات وزارة الصحة، وجميع منافذ تقديم الخدمة، بهدف توفير الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين، والقضاء على قوائم الانتظار.

التنسيق بين الجامعة ووزارة الصحة

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التنسيق التام بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة، وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه، لافتًا إلى أنّ الدولة لا تألو جهدا في سبيل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والقضاء على قوائم الانتظار بمختلف الأقسام.

تسكين الحالات المرضية الكترونيا

ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أنّ المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، يهدف إلى التسكين السريع لحالات الرعايات والحضانات من خلال شبكة إلكترونية تضم جميع المستشفيات التابعة للصحة والجامعات، ولذلك تم تفعيل المشروع ليقوم بمهام المدافع عن حقوق المريض في الحالات الحرجة، إذ يسعى لتخفيض قوائم انتظار أسرة الرعاية المركزة والحضانات وإعادة توزيع الحالات بشكل مميكن من خلال نظام مركزي يسعى لسد الفجوة في تقديم الخدمة للمريض، والتي كانت تمثل مشقة كبيرة على أهل المريض.