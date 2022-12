10 معلومات عن أنطونيو بانديراس قبل جلسته الحوارية بمهرجان البحر الأحمر

يحل الفنان العالمي أنطونيو بانديراس، عصر اليوم، ضيفًا في إحدى الجلسات الحوارية التي تقام ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الثانية بالمملكة العربية السعودية، ويتحدث خلالها عن مشواره الفني الذي بدأ منذ أكثر من 30 عامًا.

كان مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد استقبل عددًا كبيرًا من نجوم العالم في جلسات حوارية للحديث عن مشوارهم الفني أبرزهم شارون ستون، شاروخان، أندي جارسيا، جاكي شان، هريثيك روشان.

من مواليد إسبانيا 1960

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن النجم أنطونيو بانديراس، المشارك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد إسبانيا 10 أغسطس عام 1960.

- كان حلمه في الصغر أن يحترف لعب كرة القدم.

- أصيب بكسر في القدم وهو في سن الـ14 الأمر الذي حال دون استمراره في كرة القدم.

- قرر أن يكون حلمه الجديد المشاركة في التمثيل.

تخلى عن حلمه في كرة القدم بسبب إصابته

- في سن الـ 19 شارك بالتمثيل في عدة أفلام مع المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.

- مع بداية التسعينيات شارك في عدد من الأفلام الأمريكية وخطف الأنظار إليه وحقق نجاحًا كبيرًا.

- من أبرز أفلامه: gun shy، the 33، The Legend of Zorro.

جوائز أنطونيو بانديراس

- حظى بجائزة أفضل ممثل من خلال مهرجان كان السينمائي عام 2019، عن دوره فيلم pain and glory.

- وبسبب دوره في هذا الفيلم ترشح للمرة الأولى في حياته لجائزة الأوسكار عام 2019، ونافسه على فئة أفضل ممثل رئيسي ليوناردو دي كابريو، آدم درايفر، خواكين فينكيس، وفاز بها الأخير عن دوره في فيلم الجوكر.

- كما ترشح لجوائز جولدن جلوب نحو 5 مرات، كما ترشح لجوائز الإيمي مرتين.