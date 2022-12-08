حبس «دليفري المنشطات» بالإسكندرية بعد ضبطه بـ720 عبوة

أمرت نيابة الإسكندرية بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبط 720 عبوة منشطات مجهولة المصدر بحوزته، لبيعها وترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بقصد تحقیق أرباح غیر مشروعة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي.

عقوبة بيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر

عقب أشرف ناجي المحامي بالنقض، على العقوبة التي تقع على المتهم، وكل من يرتكب جريمة بيع وترويج منشطات مجهولة المصدر، تصل للسجن والغرامة، مضيفًا أن «عقوبة الأشخاص الذين يبيعون الأدوية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات للشخص الذي يشرع في ذلك، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 30 ألف جنيه».

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص «عاطل» ويقيم بمحافظة الإسكندرية يقوم ببيع وترويج كافة أنواع المنشطات والأدوية «مجهولة المصدر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتوصيلها للراغبين مقابل مبالغ مالية، من خلال إحدى الصفحات على فيس بوك.

ضبط 720 عبوة منشطات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافه وتم ضبطه، وعثر بحوزته على 720 عبوة منشطات، 2 هاتف محمول ومحمل عليهما رسائل ومحادثات خاصة بنشاطه الإجرامي، ومضبوطات اخري، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالاتجار في الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر المشار إليها، وبأنها ضارة للصحة العامة، ويروج لها عن طريق صفحة الفيس بوك المشار إليها.