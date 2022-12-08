«استغل مرض أبوه».. النيابة تحيل محاسبا و6 آخرين لمحكمة الجنايات

قررت نيابة السيدة زينب، اليوم الخميس، إحالة محاسب و6 آخرين لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم باستغلال والد المتهم الأول من ذوي الاحتياجات الخاصة، واختلاس توقيعه على عدد من العقود والتوكيلات، قاصدين من ذلك الاستيلاء على الوحدات العقارية المملوكة له، زاعمين له أنها متعلقة بنشاط عمله.

أمر إحالة المتهمين

وذكر أمر إحالة المتهمين أن النيابة وجهت لهم ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، واستعمال المحررات المزورة فيما أعدت من أجله.

استغلوا إعاقة المجني عليه

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية أن أحد المتهمين مع المتهم الأول «نجل المجني عليه»، قاموا بعمل إصدار التوكيلات وتزويرها واصطناعها، من خلال قيامه، بإثبات حضور الرجل المسن وتوقيعه على التوكيلات بما يفيد تصرفه بالبيع في حصته العقارية، في العقارات الثابتة بالتوكيلات على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه استخدام تلك التوكيلات ونقل الملكيات إلى آخرين، دون وجه حق وذلك عن طريق قيام المحامى باستغلال الإعاقة لدى المجنى عليه كونه أصم وأبكم، بالإضافة إلى إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة.

وكشفت التحريات أن المتهمين تحصلوا على توقيعات من المجني عليه على توكيلات، ثم استخدموها في اصدار التوكيلات وأوراق أخرى على بياض، بالإضافة إلى قيام المحامي باصطحاب المجنى عليه إلى مكتب توثيق البساتين موهما إياه بأنه يقوم بإجراءات تخص تجديد رخصة ورشة الذهب الخاصة به، وقيام نجله بالتوقيع على بعض التوكيلات باسمه.