تقرير حكومي: 68 مليار دولار قيمة واردات مصر في 9 أشهر

ارتفعت قيمة واردات مصر من السلع والمنتجات البترولية وغير البترولية بنسبة 7.6%، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة.

كشف تقرير اتجاهات الواردات المصرية، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن مصر استوردت سلعا بقيمة 68.3 مليار دولار، منها 91% سلع غير بترولية، مقارنة بـ63.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

أسعار النفط والحبوب في الأشهر الأولى

تعكس الزيادة البالغة 5 مليار دولار تقريبا الارتفاعات التي طرأت على أسعار النفط والحبوب في الأشهر الأولى من العام الجاري على خلفية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهدت أسعار أغلب السلع الأساسية ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة التي تلت اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، حيث ناهزت أسعار النفط 140 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد نتيجة استحواذ روسيا وأوكرانيا على الحصة الأكبر كمصدرين للحبوب.

ارتفعت قيمة الواردات غير البترولية

بحسب تقرير وزارة التجارة فقد ارتفعت قيمة الواردات غير البترولية بنسبة 5.5% لتصل إلى 62.1 مليار دولار، مقابل 58.8 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنسبة 34.9% لتصل إلى 6.1 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف التقرير أن هناك تركز في الاستيراد من 15 دولة تساهم مجتمعة بنحو 68.9% من إجمالي قيمة الواردات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، وجاءت الصين في مقدمة تلك الدولة بنسبة 16.2%، تلتها الولايات المتحدة، بنسبة 8%، ثم السعودية بنسبة 6.7%، ثم ألمانيا بنسبة 4.4%، والهند بنسبة 4.3%.

وعملت الحكومة الفترة الماضية على وضع خطط لترشيد الاستيراد وإحلال المنتج المحلي كبديل للمنتجات المستوردة، في إطار تحركاتها لدعم الموارد الدولارية، جنبا إلى جنب مع خطة لزيادة الصادرات المصرية غير البترولية، والوصول بها إلى 100 مليار دولار، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة والتركيز على تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق التقليدية.