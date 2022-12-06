رئيس جامعة بنها: مصر منارة لكل الشعوب من أجل التعايش السلمي والإخاء والتسامح

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها هي أكثر الطرق لتحقيق الانتماء الوطني، مشيرا إلى أن مصر دائما وأبدا منارة لكل الشعوب من أجل التعايش السلمي والإخاء والتسامح.

جاء ذلك خلال انعقاد ندوة «حقوق الإنسان بالحرم الجامعي»، التي نظمتها الجامعة بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعمداء كليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعي، ومدير وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، ومدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال، وأمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يهدف إلي تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها والتربية عليها، مضيفا أن شعارنا لا فرق بين إنسان وآخر في اللون أو الجنس أو العرق وأن المجلس يتمتع بتصنيف «أ» وهو أعلى تصنيف بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهذه شهادة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان

مصر أهم مؤسسي الحركة العالمية لحقوق الإنسان

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن مصر تعتبر أحد أهم مؤسسي الحركة العالمية لحقوق الإنسان لمشاركتها في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام ، وعدد من العهود والاتفاقيات التي أصبحت قوانين ملزمة في التشريعات الوطنية ، مشيرا إلي أن الدولة تحرص علي توفير سبل العيش الكريم من خلال المبادرات الرئاسية في كافة المجالات.

وأوضح الدكتور جمال سوسة أننا في جامعة بنها وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان نسعى إلى ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية في وجدان الشباب وطلاب الجامعة لإعدادهم للقيادة في المستقبل باعتبارهم مستقبل مصر، ونؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير الذات وقدرات البحث العلمي للوصول للأهداف المرجوة التي لطالما ستنعكس بشكل أساسي علي الدولة ومقدراتها.