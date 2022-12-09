جامعة مصر الدولية تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلبة.. يوسف عمر رئيسا

أعلن الدكتور محمد عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية التكنولوجية، تشكيل مجلس اتحاد طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، مؤكداً أن الانتخابات سارت بصورة منتظمة وفق الجدول المُعلن من قِبل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لجنة لفحص طلبات الترشح للانتخابات

وأضاف «عبدالرحمن» لـ«الوطن»، أن الجامعة شكلت لجنة لفحص طلبات الترشح لـ الانتخابات الطلابية منذ بداية إعلان الجدول، لافتاً إلى أن الجامعة طبقت كافة الشروط الخاصة بأعمال ترشح الطلاب للانتخابات، والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تشكيل مجلس الاتحاد الطلابي

-رئيس اتحاد الطلاب: يوسف عمر عبدالحميد.

-نائب رئيس الاتحاد: محمد أحمد محمد.

-أمين اللجنة الاجتماعية والرحلات: محمد خالد سعيد.

-الأمين المساعد للجنة الاجتماعية والرحلات: زياد جمال عبدالرؤوف.

-أمين اللجنة الرياضية: عبدالله سعيد محمد.

-الأمين المساعد للجنة الرياضية: خالد مدحت عارف.

-أمين اللجنة الفنية: زياد السيد إبراهيم.

-الأمين المساعد للجنة الفنية: عمر شادي السيد.

-أمين لجنة الجوالة والمعسكرات: عمر هاني صابر.

-الأمين المساعد للجنة الجوالة والمعسكرات: جون سامي جورج.

-أمين اللجنة الثقافية والإعلامية: يوسف محمد حسين.

-الأمين المساعد للجنة الثقافية والإعلامية: جنة أحمد وجيه.

-أمين اللجنة العلمية والتكنولوجية: محمد رضا أحمد.

-الأمين المساعد للجنة العلمية والتكنولوجية: أحمد كمال مشحوت.

-أمين لجنة الأسر الطلابية: زياد محمد سعيد.

-الأمين المساعد للجنة الأسر الطلابية: عبدالفتاح خالد عبدالفتاح.