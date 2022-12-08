مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في منطقة الظاهر بالقاهرة

لقي شاب مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس من أحد العقارات في منطقة الظاهر بالقاهرة.

وتلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا يفيد بسقوط شاب من إحدى العقارات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة،وبالانتقال والفحص تبين سقوط الشاب من الطابق الخامس، كما تبين أن الشاب يدعى ر.ر ويبلغ من العمر24 عامًا.

وتوصلت التحريات في الواقعة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن سبب سقوط الشاب اختلال توازنه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.