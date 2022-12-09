تفاصيل الاعتداء على شاب وإصابته بـ70 غرزة بروض الفرج.. «مكنش المقصود»

استمعت جهات التحقيق، لأقوال المصاب في واقعة تعدي 4 أشخاص عليه، وإصابته بجروح نافذة بالوجه، والذي أقر أنه لا تربطه أي علاقة بالمتهمين، كما أنه فوجئ بوقوفهم أمامه وبدء التعدي عليه بالأسلحة البيضاء، كما استمعت النيابة لاعترافات المتهمين حول ارتكابهم للواقعة، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات أحد المتهمين

وقال أحد المتهمين في الواقعة، في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه أقدم على ارتكاب الواقعة برفقة أصدقائه للانتقام من والد المجني عليه وشقيقه، موضحا أنه توجد خلافات بين عائلة المتهمين والشقيق التوأم للمجني عليه، انتهت بالصلح بين الطرفين، إلا أن المتهمين لم يرضخوا لذلك الصلح وعزموا أمرهم في الانتقام من الطرف الأخر.

وتابع المتهم، اعترافاته، أنه وأصدقاؤه ظلوا عدة أيام يتربصون لعائلة المجني عليه، وفي يوم الواقعة، ظهر أمامهم المجني عليه، وظن المتهمون أنه شقيقه التوأم الذي تشاجر مع والدهم من قبل، لذاك اعتدوا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء وإصابته بجروح نافذة في الوجه بـ70 غرزة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من أحد الشباب، يفيد بتعرضه لهجوم وتعدي من 4 أشخاص يستقلون دراجات نارية أثناء سيره بالشارع، حيث قام المتهمون بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء، وبإجراء التحريات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وذلك اعتقادا منهم أنه شقيقه التوأم، الذي تشاجر مع والدهم قبلها وتم عقد جلسة صلح بينهم.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

ومن جانبه، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض خلال حديثه مع «الوطن»، أن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على أن «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين»، موضحا أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته عن 5 سنوات.