دراسة: البلاستيك يسبب الأورام الليفية بالرحم.. واستشاري يوضح أسبابها

تعد الأورام الرحم غير السرطانية (الليفية) الأكثر انتشارا في النساء، حيث تصيب 8 من كل 10 سيدات، وبالتحديد بداية من فترة البلوغ، حتى سن انقطاع الطمث، ولا تتوقف الدراسات الطبية الحديثة التي تخرج بين الآخر، لتكشف عن أسباب تلك الأورام، وأعراضها باعتبارها اكثر الأورام التي تصيب السيدات.

ومن بين هذه الدراسات الحديثة التي صدرت عن جامعة نورث ويسترن الأمريكية، التي أفادت بوجود علاقة قوية بين مادة سامة تسمي بـ(ثاني هيكسيل فثالات) التي تستخدم في صناعة بعض أدوات التجميل، وتدخل في الصناعات البلاستيكية المنزلية، لإكسابها المرونة، وبين إصابة السيدات بأورام الرحم الليفية، فتزيد من فرص الإصابة بها، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

لا وجود لسبب خارجي

«لا يوجد سبب أو عامل خارجي لإصابة السيدات بالأورام الليفية في الرحم» بهذه الكلمات علق الدكتور أحمد عارف، استشاري أمراض النسا والتوليد، لـ«الوطن»، على نتائج هذه الدراسة، موضحا أن الأورام الليفية عبارة عن أورام حميدة غير سرطانية، تتكون في الرحم عادة بسبب إفراز هرمون الأنوثة (الأستروجين)، بداية من فترة البلوغ لدى المراهقات، والذي يتوقف إفرازه عند وصول المرأة لفترة انقطاع الطمث، أو استعدادات وراثية والجينية للمرأة.

وأضاف أنها عادة لا تؤثر على ممارسة المرأة لحياتها الطبيعية، ويرجع ذلك لأن هذه الأورام لا يوجد لها أعراض في أغلب الأحيان، فبالتالي يوجد العديد من النساء لا تعلم طوال فترة حياتهن عن إصابتها بهذه الأورام، مشيرا إلى أن هذه الأورام الحميدة تضمر في الرحم بعد وصول النساء لفترة انقطاع الطمث نتيجة لتوقف هرمون الأستروجين، وان الإصابة بها تنتشر بعد سن الـ35 بين السيدات اللاتي لم ينجبن من قبل، أو معدل خصوبتهن منخفضة.

مؤشرات خطيرة

وأوضح الدكتور عارف أن هذه الأورام لا تستوجب التدخل الجراحي لإزالتها، إلا في حالة ظهور بعض الأعراض على المرأة تمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، من هذه الأعراض الشائعة:-