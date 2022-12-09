حبس مدير مخبز بتهمة احتكار 16 طن دقيق لبيعها في السوق السوداء بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس مدير مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب واحتكار 16 طن دقيق، بقصد الإتجار بها وبيعها بالسوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

ضبط المتهم

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق بقصد الاتجار بها وبيعها بالسوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 15.95 طن دقيق، مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعارها، وبمواجهة المتهم اعترف بتجميع المضبوطات بقصد الإتجار بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر المتداول بقصد الربح غير المشروع.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت، أن الغش والتلاعب في السلع والمنتجات، هي جرائم يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، بالحبس والغرامة لكل من أخفى وخزن المنتجات الاستراتيجية، بقصد بيعها في السوق السوداء

وأضاف «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل من أخفى المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة.

وتابع المحامي، أن السلعة أو المنتج إذا تسبب في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن، تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين.