بن سلمان يدعو إيران إلى الالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول

دعا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إيران إلى التعاون مع دول المنطقة لتكون جزءً من هذه الرؤية من خلال الالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.

بن سلمان: المملكة دعمت جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل سياسي يمني

وشدد بن سلمان خلال كلمته في قمة جدة، على أنَّ المملكة دعمت جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل سياسي يمني، وتثبيت الهدنة الحالية، مشيرًا إلى أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم للشعب اليمني.

بن سلمان: ازدهار المنطقة يتطلب الإسراع إلى إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

وأكّد أنَّ ازدهار المنطقة يتطلب الإسراع إلى إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادرات ومقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، موضحًا أنَّ مشاريع الربط الكهربائي الجاري تنفيذها بين بلاده ومصر والأردن، وأن اكتمال منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب إيجاد سياسية وواقعية للازمات الأخرى، لاسيما في سوريا وليبيا بما يكفي لإنهاء شعبيهما.

وأعرب عن تفائله بأن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة لمستقبل مشرق يتمكّنون فيه من تحقيق آمالهم.