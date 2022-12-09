تفاصيل حادث طريق بنها الحر.. اشتعال النيران في سيارة دون إصابات

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة عقب السيطرة على حادث طريق بنها الحر إثر اشتعال النيران في سيارة أثناء السير على الطريق وجرى إنقاذ الموقف والسيطرة على الحريق دون إصابات وتجنيب السيارة وعودة الحركة.

تحرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق ندب المهندس الفني لمعاينة حادث طريق بنها الحر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال صاحب السيارة وشهود العيان.

بلاغ بوقوع حادث على طريق بنها الحر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمرور القليوبية بوقع حادث على طريق بنها الحر واشتعال النيران في سيارة وتوقف الحركة على الطريق.

تفاصيل حادث طريق بنها الحر

جرى الدفع بسيارات الإطفاء ورجال المرور إذ تبين اشتعال النيران في سيارة ملاكي أعلى طريق بنها الحر بعد محطة بنزين قها اتجاه بنها دون إصابات.

أخطرت الجهات المعنية وأعادت أجهزة مرور القليوبية الحركة عقب حادث طريق بنها الحر وجرى تجنيب السيارة ورفع آثار الحادث دون إصابات وقررت أجهزة التحقيق ندب المهندس الفني لفحص السيارة وبيان سبب الحادث وطلب تحريات المباحث.