شاب يقتل والدته في ظروف غامضة بالشرقية.. والأمن يكثف الجهود لضبط المتهم

أنهى شاب حياة والدته المسنة ذبحًا داخل مسكنهم بمنطقة منيا القمح بالشرقية، ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط المتهم مرتكب الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة منيا القمح بالشرقية، فكانت البداية عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بمقتل سيدة داخل منزلها، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة، وبالفحص تبين قيام شاب بقتل والدته ذبحًا داخل المنزل ولاذ بالفرار، كما يكثف رجال الشرطة من جهودهم لضبط المتهم.

وتبين أن المجني عليها تدعى «فوزية.م»، وتبلغ من العمر 70 عامًا، مقيمة في منطقة منيا القمح في الشرقية، وانتقلت جهات التحقيق وعاينت جثمان المجني عليها وأمرت بنقلها إلى المشرحة، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، كما يفحص رجال الشرطة البلاغ وتكثيف الجهود لضبط المتهم مرتكب الواقعة.