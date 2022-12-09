تفاصيل جديدة في ضبط المتهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين

تجري جهات التحقيق بسوهاج تحقيقاتها في واقعة ضبط أحد الأشخاص استولى على قرابة 6 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها مقابل أرباح مادية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها محافظة سوهاج، فكانت البداية عقب ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 أشخاص، بتضررهم من صاحب محل أدوات صحية، مقيم بمحافظة سوهاج، استولى على مبالغ مالية منهم لتوظيفها في تجارة المعدات الثقيلة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، ما مكَّنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5,8 مليون جنيه.

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات، أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة على مرتكبي مثل تلك الوقائع، فقد أوضح المحامي أشرف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، تنص على معاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».