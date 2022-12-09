ضبط صاحب محل استولى على 6 ملايين جنيه من الأهالي في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص استولى على قرابة 6 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج، بزعم توظيفها مقابل أرباح مادية، كما تم ضبط صاحب شركة بكفرالشيخ لاتهامه بالنصب على المواطنين.

مستريح سوهاج

وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 6 أشخاص، بتضررهم من صاحب محل أدوات صحية، مقيم بمحافظة سوهاج، استولى على مبالغ مالية منهم لتوظيفها في تجارة المعدات الثقيلة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5,8 مليون جنيه.

ضبط المتهم

وكشفت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

فرص عمل مقابل أرباح مادية

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، مقيم بمحافظة كفرالشيخ استغل مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن توافر فرص عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية ومن خلال ذلك تحصل من بعض المواطنين الشاكين على مبلغ مالي دون الوفاء بما تعهد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.