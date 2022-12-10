يوم توظيفي لأهالي الصعيد.. اعرف شروط الحصول على فرص العمل والمميزات
كتب:
رحاب عبدالراضي
03:29 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
فرص عمل
أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر» للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة فريق 4 أمن وحراسة.
وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المطلوبة من شركة فريق 4 أمن وحراسة، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وظائف شاغرة في شركة أمن
وتطلب الشركة شغل الوظائف التالية:
فرد أمن
أماكن العمل: القاهرة
الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي كما يلي وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لـ وزارة الشباب.
1- أن يتراوح السن من 21 إلى 40 سنة، مع توافر اللياقة البدنية.
2- وضوح الموقف من التجنيد.
3- يجيد القراءة والكتابة.
4- لديه جدية في العمل.
5- ذكور فقط.
مميزات الحصول على الوظيفة
1- مرتبات مجزية
3- إقامة وإعاشة كاملة «سكن و3 وجبات يوميا (فطار - غداء - عشاء)».
4- العمل 12 ساعة يوميا صباحا أو مساء.
5- الإجازات كل 25 يوما عمل - 5 إيام إجازة.
6- يوجد تأمين صحي واجتماعي، والتنقلات الداخلية مسؤولية الشركة.
7- فرص ترقيات مع زيادة في الراتب لمن يثبت كفاءة في العمل.
موعد ومكان التنفيذ
ويقام اليوم التوظيفي لشركة الأمن لأهالي الصعيد في مركز شباب العزازية بدشنا - قنا، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.
كيفية التقديم على الوظائف
للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد، من خلال الضغط هنا، كما يمكن التقديم من خلال التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.