أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بترعة بالدقهلية وحالتهم الصحية

أصيب 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «المنصورة – تمي الأمديد» بمحافظة الدقلهية اليوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصي ومستشفى تمي الأمديد بعد أن تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذهم جميعا.

أسماء المصابين في حادث الدقهلية وحالتهم الصحية

وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية إن مستشفى المنصورة التخصصي، استقبل اليوم 9 مصابين من بين 11 مصابا جراء انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بترعة على طريق «المنصورة - تمي الأمديد».

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن مستشفى المنصورة التخصصى استقبل عدد 9 مصابين وهم:

أماني عوض محمد الطنطاوي، 46 عاما، مصابة بجروح متهتكة بالوجه.

محمد علي محمد عبد الرحمن، 20 عامًا، بجرح قطعي بفروة بالرأس.

أحمد مصطفى أحمد السيد 36 عامًا، بجرح قطعي بالشفة السفلية.

حمدي السيد محمد 45 عامًا، بجرح قطعي بالوجه طوله 10 سم وآخر طوله 7 سم.

عوض أحمد عوض، 42 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة من الأمام وفروة الرأس وكسر بالساق اليسرى.

وشيرين حسن العزازي حسن 16 عامًا، آلام وكدمات بالظهر والكتف ومقيمين تمي الأمديد.

غادة محمود الحسيني الموافي، 45 عامًا، بجروح قطعية متهتكة بالرأس الجبهة، وكدمات بالجسم ومقيمة شربين.

أحمد موسى فتحي السيد، 35 عامًا، جرح قطعي بالجبهه والرأس، ومقيم ميت الصارم مركز المنصورة.

محمد ربيع محمود خليفه 56 عامًا بسحجات متفرقة بالوجه ومقيم عزبة عقل بالمنصورة، بالإضافة إلى مصابين آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي.

انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة بترعة علي طريق تمي الأمديد ووجود مصابين، فانتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب داخل الترعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والأهالي من انتشالهم وإنقاذهم من المياه الترعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.