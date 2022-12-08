أسماء 11 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق «القطامية- السخنة»

قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن حادث انقلاب ميكروباص على طريق «السخنة– القطامية»، أمام شركة السويس للأسمنت، أسفر عن 11 مصابا.

وتلقى مرفق إسعاف السويس إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص خاص بإحدى الشركات يحمل رقم «ق ب ج 2867»، أمام شركة السويس للأسمنت، على طريق «القطامي- العين السخنة» القديم، في اتجاه القطامية.

أسماء المصابين والتقرير الطبي

وقال المصدر الطبي، إن البلاغ تضمن وقوع 11 مصابا، وتم نقل 8 منهم بسيارات شركة الأسمنت، و3 بسيارات هيئة الإسعاف.

والمصابون الذين نقلتهم سيارات الإسعاف الهيئة هم محمود عبد الصادق أحمد، 52 سنة، مقيم بالسويس، ومصاب باشتباه بكسر في ضلوع الصدر، واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقفه بالوجه والجسم، ومحمد سامي أبوالعلا، 44 عاماً، مقيم بكفر الشيخ ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وسيد محمد حسن، 63 عاما، مقيم بالسويس، سائق ميكروباص، مصاب بنزيف بالمخ واشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقفه بالوجه والجسم.

بيانات مصابين نقلتهم سيارات الشركة

واستعرض المصدر أسماء المصابين الذين نقلتهم سيارات إسعاف شركة الأسمنت، وهم محمد أحمد محمود مرزوق، 50 عاما، مقيم بالسويس، مشرف بالورشة، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود جاد عبدالراضي، 46 عاماً، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، مشرف ميكانيكي، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والجسم.

كما أصيب رجب عطا عزمي، 40 عاماً، مقيم بالسويس، مشرف بالشركة، بسحجات وكدمات متفرقه بالوجه والجسم، وهادي سمير نجيب، 54 عاماً، مقيم في السويس، مشرف صيانة، بسحجات وكدمات وجروح بالوجه والجسم، وأحمد محمد عيسى، 39 عاماً، مقيم في السويس، عامل بالشركة، ومصاب بسحجات وكدمات وجروح بالوجه والجسم، وعماد الدين محمد حسن، 37 عاماً، مقيم في مدينة مستقبل 1 السويس، مشرف إنتاج، مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقفه بالوجه والجسم، وأحمد محمد أحمد طه، 29 عاماً، مقيم في السويس، عامل بالشركة، ومصاب بسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، ومصطفى مساعد حسن، 44 عاماً، مقيم في السويس، ميكانيكي، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالوجه والجسم.