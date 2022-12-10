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ضبط شخصين لجلوسهما على نوافذ سيارتين أثناء سيرهما بالجيزة

كتب:

محمد بركات ومنتصر سليمان
12:19 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
ضبط شخصين لقيامهما بالجلوس على نوافذ سيارتين أثناء سيرهما بالجيزة

ضبط شخصين لقيامهما بالجلوس على نوافذ سيارتين أثناء سيرهما بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد البرامج التليفزيونية، بإحدى القنوات الفضائية، يظهر خلاله جلوس بعض الأشخاص على نوافذ سيارتين حال سيرهما برعونة وتهور، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

ضبط السيارتين وقائديهما

وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، طالبان، أحدهما لا يحمل تراخيص قيادة، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بمقطع الفيديو، وأقرا بارتكابهما الواقعة، ابتهاجا بحفل زفاف أحد أصدقائهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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