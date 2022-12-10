وفاة شخص مجهول أسفل عجلات قطار ركاب بسوهاج

اصطدم قطار «نجع حمادي - سوهاج»، بذكر بالغ، أثناء مروره من مكان غير مخصص للمشاة، ما نتج عنه وفاته.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة سوهاج، باصطدام قطار بشخص بجوار كوبري روافع القصير دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث.

وتبين أنه في أثناء مرور قطار ركاب «نجع حمادي – سوهاج»، اصطدم بشخص ذكر في العقد الرابع من العمر، أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه ما أدى لوفاته.

كما تبين أنه يرتدي بنطال أبيض وتيشرت رمادي في أحمر، وتظهر على ملابسه شدة الاتساخ حافي القدمين، ولم يعثر معه على ثمة أوراق أو متعلقات تدل على شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى إيداع الجثمان مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة.