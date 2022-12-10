إعلامية بقناة القاهرة الإخبارية: المعهد الملكي طلب من بريطانيا النظر في لقب «العظمى»

قالت الإعلامية جومانا هاشم، أن لقب بريطانيا العظمى بحاجة إلى إعادة نظر، وذلك نقلًا عن تقرير صادم للمعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية.

تقرير المعهد وصف بريطانيا بأنها لم تعد إلا قوة متوسطة

وأوضحت خلال تقديمها حلقة الجمعة من برنامج «10 داونينج ستريت» باستديو فضائية «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة البريطانية لندن، أن تقرير المعهد وصف بريطانيا بأنها لم تعد إلا قوة متوسطة، وهو ما يعني أنه لم يبقى في موائد عظمة بريطانيا إلا الرماد.

وتحدثت جومانا هاشم عن أسباب ذلك، مشيرة إلى أنه عند تسلم المحافظين قيادة البلاد عام 2010 كانت بريطانيا قوة عظمى كناضجة في منتصف العمر، معتبرة أنها تبدو الآن وكأنه عزا وجهها الهرم، وأصبحت قوة مهترئة.

أكبر دراسة أجرها المعهد الملكي البريطاني

وأشارت إلى أن هذه أكبر دراسة أجرها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، لافتة إلى أن المدير التنفيذي لمشروع المملكة المتحدة في العالم لدى المعهد جون كامفير، يرى أنه لا توجد مشكلة في أن تكون بريطانيا قوة متوسطة بدلًا من وضعها السابق كقوة عظمى، معتبرًا أن عليها أن تتقبل الواقع، وما زال بوسعها أداء دور مهم على الساحة العالمية.

وشدد تقرير المعهد على أن الدور المهم يتطلب بطبيعة الحال اقتصادًا مهمًا، وهذا غير متاح الآن في بريطانيا، والتي خفضت ميزانية المساعدات الخارجية فانخفضت مكانتها الخارجية، وخسرت سوقها الأوروبي.