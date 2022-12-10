أسعار السمك اليوم السبت 10 ديسمبر في سوق العبور.. البرانيس بـ54 جنيها

كشف سوق العبور عن أسعار السمك اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر الجاري، ومنهه البلطي والكابوريا والجمبري بكافة أنواعه، إذ يحرص قطاع عريض من المواطنين على تناول الأسماك بشكل مستمر لمد الجسم بالعناصر الغنية التي تملكها لحومه.

أسعار السمك اليوم

وسجلت كافة أسعار السمك اليوم، استقرارا ملحوظا بفضل توافر المعروض وتعدد الأنواع التي تناسب كافة الطبقات.

وتقدم «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار السمك اليوم، منها البلطي، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، للمهتمين بمتابعة أسعار المواد الغذائية، وجاء متوسط الأسعار كالآتي:

- وصل سعر المكرونة السويسي من 54 جنيها إلى 104 جنيهات.

- وصل سعر المكرونة المجمدة بين 30 و40 جنيهًا.

- وصل سعر البرانيس الإسكندراني من 54 جنيها إلى 104 جنيهات.

- وصل سعر سمك موسى من 165 إلى 265 جنيها.

- تراوح سعر سبيط كاليماري سابيا سعره من 110 جنيهات إلى 230 جنيها.

وصل سعر سمك القرش من 30 إلى 50 جنيها.

- وصل سعر سمك الحدادي بين 10 و20 جنيهًا.

- وصل سعر الكابوريا من 24 إلى 80 جنيها.

أسعار السمك اليوم.. المرجان

- وصل سعر المرجان 1 من 45 إلى 65 جنيها.

- وصل سعر المرجان 2 بسعر من 30 إلى 42 جنيها.

- وصل سعر البربون من 54 إلى 72 جنيها.

- وصل سعر الجمبري الجامبو من 365 إلى 465 جنيها.

- وصل سعر الجمبري 1 من 280 إلى 350 جنيها.

- وصل سعر الجمبري 2 من 165 إلى 265 جنيها.

- وصل سعر البوري 2 من 38 إلى 50 جنيها.

- وصل سعر السردين من 35 إلى 61 جنيها.

- وصل سعر السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيها

- يتراوح سعر البلطي الأسواني من 20 إلى 30 جنيها.

- وصل سعر فيليه البلطي من 30 إلى 160 جنيها.

- وصل سعر قشر البياض من 65 إلى 105 جنيهات.

- وصل سعر البياض الأملس البلدي من 60 إلى 100 حنيه.

- وصل سعر البياض الأملس الخليجي من 30 إلى 50 جنيها.

- وصل سعر قراميط الشيلان من 10 إلى 20 جنيها

- وصل سعر سمك الثعابين من 50 إلى 250 جنيها.

- وصل سعر المكرونة الخليجي من 34 إلى 56 جنيها.

- وصل سعر السمك البلطي السوبر رقم واحد اليوم عند قيمة تراوحت من 34 إلى 40 جنيها.

- وصل سعر بلطي 2 فتراوح من 25 إلى 31 جنيها.