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أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن.. «البلدي» بـ3 جنيهات

كتب:

حمدى عبد الله
03:40 م | السبت 10 ديسمبر 2022
كتاكيت

كتاكيت

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية، أسعار الكتاكيت اليوم السبت، مؤكدة وجود تباين في أسعار بحسب الحجم والنوع.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاء سعر الكتكوت الأبيض جنيهين، وكتكوت ساسو 3.5 جنيه، والكتكوت البلدي 3 جنيهات، والكتكوت الهجين 3 جنيهات، والكتكوت الفيومي 3 جنيهات، وكتكوت روزي 2.75 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم

فيما سجلت أسعار كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بين 6.50 و7.50 جنيه، والكتكوت البط المسكوفي عمر يوم 14 و15 جنيها، وكتكوت البط المولارد عمر 15 جنيها.

أسعار البط والسمان اليوم

وتضمن بيان بورصة الدواجن الرئيسية، أسعار البط اليوم بمختلف أنواعه، وسجل البط مولر 16.50 جنيه، والبط المسكوفي 16.50 جنيه، والبط بيور 11 جنيها، بينما سجل السمان عمر 14 يوما 4.50 جنيه.

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بقلم حمدى عبد الله