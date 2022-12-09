أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن.. «الفيومي» بـ3.5 جنيه

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت والبط بمختلف أنواعها سواء «مسكوفي، مولر بيور، هيجن، فيومي وبلدي»، ويبحث الكثيرون من أصحاب المزارع والمربيين، عن أسعار الكتاكيت والبط لمعرفة المصدر الذي سيشترون احتياجاتهم منه.

سعر الكتكوت الأبيض

وتضمن بيان بورصة الدواجن الرئيسية، أن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة، يتراوح بين 1.75 وبين جنيهين، فيما تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3 جنيهات، أما سعر الكتكوت البلدي 3 جنيهات و3.4 جنيه.

وسعر الكتكوت الهجين 3.5 جنيه، والكتكوت الفيومي 3.5 جنيه، أما سعر الكتكوت «الفيومي على وشه»، فسجل 4 جنيهات.

أسعار البط والسمان اليوم

سعر البط المولر اليوم 15 جنيهًا، والبط المسكوفي 15جنيهًا، أما البط البيور فسعره 11 جنيهًا، والسمان عمر 14 يومًا 4 جنيهات.

سعر الكتكوت الرومي

فيما تراوح سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم بين 16.50 جنيه و17 جنيهًا، والكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم بين 16.50 جنيه إلى 17 جنيهًا، الكتكوت الرومي البرونزي 500 جرام، عمر 45 يومًا بين 44 و44.50 جنيه.