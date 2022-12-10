إصابة شخصين في حادثين منفصلين بوسط وشمال سيناء

أصيب طفل بإصابات متنوعة بعدما صدمته سيارة مسرعة في منطقة آل أيوب بساحل بحر العريش بوسط المدينة، وتم نقل للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة الطفل بنزيف

وقال مصدر طبي إن مستشفى العريش العام استقبل طفلا يدعى كريم أسامة خليل، يبلغ من العمر 14 عاما، مصاب بنزيف من الأنف وكدمة بالرأس بعدما صدمته سيارة بمنطقة الأيوبي بالعريش، وتم إدخاله قسم الأشعات والعلاج الطارئ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء بلاغًا من مستشفى العريش، يفيد بإصابة طفل بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بالعريش، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام.

ودفعت هيئة الإسعاف بشمال سيناء، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم بعد عمل الإسعافات الأولية بالمكان.

انقلاب سيارة على الطريق الدولي

وفي حادث آخر، أصيب شخص إثر انقلاب سيارة رقم «6315 ر ف ج» ربع نقل، أثناء سيرها على الطريق الدولي بمنطقة بغداد، طريق مصنع الأسمنت بوسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد صالح محمد محمد، 38 عاما، بسحجات متفرقة بالوجه، وكدمة شديدة بالكتف الأيسر، وتم نقله إلى وحدة قرية بغداد الصحية بوسط سيناء، وجار نقله إلى مستشفى العريش لعمل الأشعات المطلوبة.