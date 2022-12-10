البنك الأهلي يعدل خدمة المعاملات المصرفية ويطالب عملاءه بحذف الإصدار القديم

أعلن البنك الأهلي عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات الفنية على خدمة الأهلي نت، والأهلي موبايل والتي يمكنكم من خلالها إتمام معاملاتكم المصرفية بسهولة وأمان تام، ولكن يتطلب التعديل من عملاء الأهلي موبايل من الأفراد والشركات حذف الإصدار القديم لتطبيق خدمة الأهلي موبايل وتحميل الإصدار الجديد.

وبحسب مصادر بالبنك الأهلي، فإن التعديل يتيح لكل العملاء العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت، مثل الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد، مشيرا إلى أنه يتم تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد، واستخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة

وأضافت المصادر أن التعديل يتيح إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات، وتقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد، وتقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

وأكدت المصادر أن التعديل يتيح أيضا الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل، وخدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع، وخدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد)، طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF).

حذف الإصدار القديم لتطبيق خدمة الأهلي موبايل وتحميل الجديد

وتابعت المصادر أنه يتيح التعديل أيضا لعملاء الأهلي نت من الأفراد والشركات تسجيل الدخول على الإصدار الجديد من الأهلي نت باستخدام نفس كود المستخدم وكلمة المرور الحاليين، أما لعملاء الأهلي موبايل من الأفراد والشركات يُرجى حذف الإصدار القديم لتطبيق خدمة الأهلي موبايل وتحميل الإصدار الجديد من متجر التطبيقات الخاص بكم.

يتم تسجيل الدخول على الإصدار الجديد لتطبيق خدمة الأهلي موبايل باستخدام كود المستخدم وكلمة المرور الحاليين.