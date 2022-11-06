شروط التمويل العقاري من البنك الأهلي لمحدودي ومتوسطي الدخل: اعرف طريقة السداد

منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% و 8% لتسهيل الحصول على وحدات سكنية للشباب والمقبلين على الزواج، انضم عدد من البنوك، ومنها البنك الأهلي الذي حدد شروط التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، داخل المبادرة الرئاسية.

شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل

ووفق ما نشر على الموقع الرسمي للبنك الأهلي عن شروط الحصول على التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، جاءت كالآتي:

- التمويل متاح للمصريين المقيمين بالبلد.

- تصل مدة التمويل العقاري لـ30 عام.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام في تاريخ منح التمويل العقاري.

- الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنية للفرد، و6 الاف جنية للأسرة

- ألا يتعدى عمر المتقدم الـ65 في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن المعاش للموظفين أيهم أقرب.

طريقة سداد وحدات التمويل العقاري لمحدودي الدخل

- يتم دفع 10 % من سعر الوحدة.

- يتم تمويل الوحدة حتى 90% من قيمتها ويتم احتساب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري وفقا للشروط.

المستندات المطلوبة

جاءت المستندات المطلوبة للتمويل العقاري لمحدودي الدخل كالتالي:

صورة بطاقة رقم قومي.

شهادة قيد للذكور والإناث.

إيصال مرافق حديث.

مستندات إثبات دخل.

شروط التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

جاءت شروط الحصول على تمويل عقاري لمتوسطي الدخل العقاري كالآتي:

- المصريين المقيميين فقط.

- أن ألا يقل سن المقترض عن 21 عام.

- ألا يتعدى سن 65 عام.

- الحد الأقصى لمدة القرض 30 عام.

- يكون سعر العائد 3% متناقصة.

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنية للفرد، و 14 آلف جنية للأسرة.

الحد الأقصى 1.1 مليون جنيه دفعة مقدمة 15%، والحد الأقصى 1.4 مليون جنيه دفعة مقدمة 20%.

طريقة دفع قيمة الوحدات

يتم دفع مقدم 20% من سعر الوحدة وفقا للتقييم وبحد أقصى 50% يكون التمويل حتى 85% من قيمة الوحدة.