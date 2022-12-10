إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «بني سويف- الفيوم»

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وصلة «بني سويف- الفيوم»، أمام دير الحمام، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب ميكروباص على طريق «بني سويف- الفيوم» الجديد

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وصلة «بني سويف- الفيوم»، أمام دير الحمام، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ5 سيارات إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.