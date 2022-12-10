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القبض على شخصين بالجيزة بتهمة النصب على الأهالي عبر «فيس بوك» 

كتب:

محمد بركات
12:23 م | السبت 10 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر نظير مبلغ مالي. 

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما هاتفي محمول بالفحص تبين وجود رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، والأدوات المستخدمة في ارتكاب نشاطهم الإجرامي.

بمواجهة المتهمين، أقرّا بقيامهما بالنصب على ضحاياهم وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطهما عن طريق الموقع المُشار إليه مقابل مبالغ مالية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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