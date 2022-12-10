إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة وساعات بـ13 مليون جنيه في ميناء أرقين

تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) حال إنهاء إجراءات وصوله للبلاد قادماً من إحدى الدول عبر ميناء أرقين البري وبحوزته (عدد 218 هاتفا محمولا وعدد 100 ساعة ذكية «سمارت» أجنبية الصنع) مخفاة داخل حقيبتين خاصتين به بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

بمواجهته أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد التهريب، وقدرت قيمة المضبوطات بإجمالي ( 13,513,090 جنيه).