القبض على تاجر عملة بتهمة تبييض 5 ملايين جنيه من تجارته

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص لغسله 5 ملايين جنيه، حصيله نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

مزاولة النشاط الإجرامي

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال «أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية»، لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق «شراء الأراضي والعقارات والمحال التجارية والسيارات».

حسابات وهمية

بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.