الأمن يداهم قناة فضائية غير مرخصة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ من مسؤولي إحدى القنوات الفضائية بالتضرر من أحد الأشخاص بمصر الجديدة لقيامه بسرقة العلامة التجارية الخاصة بالقناة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة) بالإعلان عن ذات القناة من خلال حساب إلكتروني منشأ على تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب» من خلال هاتفه المحمول بالمخالفة للقانون.

التنسيق مع مديرية أمن الجيزة

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل للإعلان على قناة فضائية غير مرخصة) والذي اعترف بقيامه بالإعلان والترويج للقناة مجاملة لأحد أصدقائه وأضاف بقيام (أحد الأشخاص مالك ومدير إحدي شركات الإنتاج الفني منتهية التراخيص ) بإدارة القناة الفضائية واتخاذه من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مقراً لتلك القناة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر القناة المشار إلىها وأمكن ضبطه وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (عدد 2 جهاز كمبيوتر يستخدمان في إعداد المحتوي الذي يتم بثه وإدارة القناة الفضائية والرقمية والمونتاج - هاتفي محمول يستخدمان في إدارة الصفحات والمواقع والقناة الرقمية والفضائية وإدارة محفظة إلكترونية بها العديد من المعاملات المالية ).

ضبط المتهم

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه (مالك القناة والمدير المسؤول) وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي وقيامه ببث المحتوي عبر الإنترنت إلى أحد الأشخاص خارج البلاد بشركة للأقمار الصناعية لرفعه على القمر الصناعي.