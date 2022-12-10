أمريكا: نحترم قدرة الدول على اتخاذ قرارات سيادية تصب في مصلحة شعوبها

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة تحترم قدرة الدول على اتخاذ قرارات سيادية بحسب ما تصب فيه مصلحة شعوبها.

وعلّق وربيرج على انعقاد القمة العربية الصينية في الرياض وزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى السعودية، قائلا، إن الولايات المتحدة تعلم أن بين حلفائها وشركائها في المنطقة علاقات معقدة مع جمهورية الصين الشعبية، و«نحن نحترم قدرة الدول على اتخاذ قرارات سيادية بحسب ما تصب فيه مصلحة شعوبها».

مصالح اقتصادية مع الصين

واستند المسؤول الأمريكي إلى ما ذكره وزير الخارجية أنتوني بلينكن «أن الولايات المتحدة لن تجبر الحلفاء والشركاء على الاختيار (بينها أو بينهم)، بل سنواجه هذه التحديات معا»، قائلا: «تقوم دبلوماسيتنا على أساس الشراكة واحترام بعضنا لمصالح البعض الآخر، ولا نتوقع أن تقيم كل دولة، الصين بحسب تقييمنا لها».

وأضاف: «نعلم أن للعديد من الدول، وبما في ذلك الولايات المتحدة، علاقات اقتصادية حيوية أو روابط شعبية مع الصين وتريد الحفاظ عليها».