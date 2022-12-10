الداخلية في أسبوع: القبض على 592 مسجل خطر.. وضبط قضايا أموال عامة بـ79 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، إذ أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط- بورسعيد- الدقهلية"» ، «السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية"» أسفرت عن ضبط «88» متهما، بحوزتهم «32 قطعة سلاح ناري- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 54 قطعة سلاح أبيض»، وضبط «43» قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ «5193» حكم قضائى متنوع، وضبط «168» قضية متنوعة.

استهداف العناصر الإجرامية

أما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط «592» عنصر إجرامي بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بحوزتهم «294 قطعة سلاح ناري -عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة- كميات من المواد المخدرة المتنوعة».

وجدير بالذكر، أن عدد من المذكورين كان سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، أبرزها «قتل- سرقة- سلاح- مخدرات».

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط «964» قطعة سلاح نارى، وضبط «1367» قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط «7» تشكيلات عصابية ضمت «21» متهم إعترفوا بإرتكاب «37 حادث سرقة متنوع»، وضبط «47» قضية أحداث، وضبط «3391» قضية مرافق عامة، فضلا عن إعادة «6» سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض «56» حادث متنوع، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى «102» متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ «490361» حكم قضائى، وفى مجال الأمن الإقتصادى القضايا التموينية: ضبط «32» قضية إسطوانات بوتاجاز، وضبط «18» قضية مواد بترولية، ضبط «13254» قضية سلع غذائية وتموينية، وفي قضايا التيار الكهربائى، ضبط «78899» قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

وفي قضايا التهرب الضريبى، ضبط «2512» قضية فى مجال التهرب الضريبى، وقضايا الأموال العامة، ضبط «43» قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، قضايا النقل والمواصلات، ضبط «2097» قضية متنوعة، وقضايا المصنفات، ضبط «233» قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

القضايا البيئية والمسطحات المائية

أما في قضايا البيئة والمسطحات المائية، تم ضبط «379» قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط عدد «1694» قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى «1921» متهم، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط «54» قضية بإجمالى «55» متهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط «566754» مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن السياحى ضبط «1519» قضية ومخالفة متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.