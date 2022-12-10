الداخلية تكشف تفاصيل تقييد شابين في عمود إنارة: «حرامية والأهالي كتفوهم»

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لشخصين مقيدين بأحد أعمدة الإنارة والمطالبة بالإفراج عنهما، والتحقيق الفوري في واقعة خطفهما وتعذيبهما بالجيزة.

وكان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لشخصين مقيدين بأحد أعمدة الإنارة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، والتحقيق في واقعة خطفهما وتعذيبهما بمدينة السادس من أكتوبر.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة من «شخصين- مقيمان بدائرة القسم» بتمكن الأهالي من ضبط شخصين «يحملات جنسية إحدى الدول» حال شروعهما فى سرقة شقة سكنية، على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما في حينه، وعرضهما على النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائمين على نشر المنشور (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) وبسؤالهما أيدا ما جاء بالمنشور، مشتركين فى ذلك مع المُبلغان، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.