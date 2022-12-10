اليوم بداية أبرد فصول الشتاء.. اعرف سمات شهر كيهك

هو رمز الخير للمصريين القدماء، وكانوا يطلقون عليه اسم كيهك نسبة إلى إله قديم عند المصريين، وأصبح شهر كيهك منذ ذلك الوقت يستخدم في التسمية بين فصول الشتاء ويرمز لموسم الزراعة والحصاد، واليوم الموافق 10 ديسمبر بدأ شهر كيهك.

وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن المصريين القدماء والمزارعين المصريين، كانوا يطلقون بعض الأسماء على فصول الشتاء، لحساب وتقدير وقت الزرع والحصاد للمزروعات في أراضيهم.

سمات فصل كيهك

وبدأ اليوم فصل كيهك، وفقا لما قاله حسين أبو صدام في حديثه لبوابة «الوطن»، وهو يعد أبرز فصول السنة مثل طوبة.

وشهر كيهك، هو الشهر الرابع في التقويم المصري ويبدأ من 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

ويشتق اسم كيهك من أخد أسماء العجل أبيس وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين.

وفي السابق كان يغطي فيضان النيل الأرض في شهر كيهك وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين.

أمثال شهر كيهك

وكان المصريون يرددون العديد من الأمثال عن هذا الشهر وهي:

كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك

كيهك برد فوق وبرد تحت

يذكر أن شهر كيهك يحتل مكانة خاصة في طقوس الكنيسة القبطية الارثوذكسية ويعرف بالشهر المريمي وفيه يقوم الأقباط بتسبيحة منتصف الليل.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

درجات الحرارة السبت 10 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأحد 11 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة الإثنين 12 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.