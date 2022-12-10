تفاصيل مزاد 13 ديسمبر للسيارات بجمارك مطار القاهرة.. كراسة الشروط بـ400 جنيه

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في وقت سابق، عقد مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة ونويبع وسفاجا، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم 13 ديسمبر الجاري.

وتنشر «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل جلسة مزاد 13 ديسمبر للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة، وجاءت كالتالي:

1 - تعقد في الثانية عشرة ظهرا بقاعة نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة، ومن المقرر بيع 37 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

2 - السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، وتشمل «مرسيدس ومتسوبيشي باجيرو واودي وBMW وتويوتا وجيب جراند شيروكي وهوندا وفورد ولانسر ونيسان وكيا وبورش ودودج درانجو ودايو وكابورليه وأودى وتويوتا بيكب.. وغيرها».

3 - تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الكائنة بـ7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

معاينة السيارات

4 - يمكن معاينة السيارات بساحات جمارك مطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى عقد المزاد.

5 - يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية بالإضافة إلى البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار»، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018

6 - يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حده ودون عمولة.

7 - على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو خلال المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

8 - في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يجري استرداد التأمين، وخصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

9 - على كل من يرغب في شراء أكثر من لوط، دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويجري وضع وصل تأمين لكل لوط على حده، ويجـب على كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد 30% مـن ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويجري سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

10 - إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، ويجري تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية «الهيئـة ـ الجـهـة مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة»، علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يجري إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.

11 - لا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، كما يجري الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص، وجميـع السيارات المباعـه بصفـة لا ترخص يتم طمس رقـم الشـاسيه تحت إشراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشتري ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد بيع جميع السيارات بالجمارك «حوادث – محروقة» يتم تخريدها طبقا للشروط الجمركية، وتوقيع لجان الجمارك على ذلك.

12 - فيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الإشتراطات الجمركيه وقت التصدير.

13 - يجب على كل من يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصـل تـأمين قبل البدء في التزايد علـى اللوط الثاني، ووضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـدة وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

14 - يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، التقدم بالذات أو بالوساطة ببطاقات أو عروض لتلك الجهات حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفة أحكـام هذه اللائحـة مـن العاملين بالجهات التي تسري عليهـا للمساءلة التأديبيـه والقضائية وإلا تجري مصادرة التأمين الابتدائي.

15 - على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة خلال جلسة البيع.