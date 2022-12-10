الأقباط الأرثوذكس يبدأون سهرات شهر كيهك في الكنائس اليوم

تستعد الكنيسة المصرية اليوم السبت، بإبيارشياتها المختلفة، لبدء سهرات شهر كيهك والمعروف بشهر التسبحة أو الشهر المريمي، ومن أكثر الشهور الروحانية للأقباط الأرثوذكس، ويتم خلاله تكرار التراتيل والترانيم الروحية التي تمجد السيدة العذراء.

تسابيح شهر كيهك

ويعتبر شهر كيهك هو رابع شهور العام القبطي ويبدأ في 10 ديسمبر وينتهي يوم 29 كيهك الموافق 7 يناير من كل عام، ويطلق عليه شهر التسبيح أو المريمي نظرًا لكثرة عدد الصلوات والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء.

وتخصص الكنيسة كتاب خاص يتضمن تسابيح كيهك يطلق عليه «الابصلمودية الكيهكية» وكلمة ابصلمودية تعني تسبيح والمصطلح بأكمله يعني تسابيح كيهك.

أسماء شهر كيهك

وشهر كيهك يطلق عليه العديد من الأسماء، مثل المريمي والتسبحة، ويطلق عليه أيضا شهر 7 و4 ، وترجع هذه التسمية إلى أنواع التسابيح التي تقرأ خلال السهرات وهي 7 ثيؤطوكيات «مدائح العذراء» وثيؤطوكية هو أحد ألقاب العذراء، و4 هوسات وهي كلمة قبطية معناها تسبيح وهي ترانيم روحية يتم فيها التسبيح لله.

مواعيد سهرات كيهك

وتبدأ سهرات كيهك عادة مساءُ بداية من الساعة 9 مساءً وحتى 6 صباح اليوم التالي، وتختلف المواعيد بخصوص الأيام حسب الإيبارشية وفق ما يناسبها.