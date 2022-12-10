خبير مصرفي يتوقع إصدار شهادات ادخار بعائد 20% حال رفع «المركزي» للفائدة

من المرتقب أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري وذلك لمراجعة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، والذي يعد آخر اجتماعات العام الحالي وسط حالة من الترقب والظروف العالمية والمحلية الاستثنائية.

«فهمي»: قد يميل البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة

في ذلك السياق، توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاَ، أن يتم إصدار شهادات ادخار بعوائد تفضيلية قد تصل لـ 20% إذا ما قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر الجاري.

«الاحتياطي الفيدرالي» قد يواصل رفع الفائدة على الدولار بنفس الوتيرة

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه في ظل توقعات عالمية باستمرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار بنفس الوتيرة التي تصل لـ 0.75%، فمن المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة أيضاً خلال اجتماعه المقبل بنسبة 2%.

كما نصح رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، بعدم التوجه نحو شراء الدولار في الوقت الحالي وسط تذبذبات الأسعار، خاصة مع ترقب انفراجة في سعر صرف الجنيه المصري مدعوم بتدفقات الاستثمارات الأجنبية واتخاذ إجراءات تصحيحية للوضع القائم وحلول جادة وسريعة.

وتابع: «الظروف العالمية المحيطة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري الذي عانى خلال الفترة الماضية من تداعيات وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم ولكن نتفاءل بقرب انتهاء تلك الأوضاع المحيطة مع دخول العام الجديد».

ومنذ بداية 2022 وحتى الآن، قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض خلال عدة اجتماعات، كان آخرها في الـ 27 من أكتوبر الماضي بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية حيث أعلن عن زيادة 2% دفعة واحدة.

ووفقاً للمعلن من المركزي المصري، فيبلغ سعر الفائدة الحالي على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 13.25 و14.25 و13.75%، على التوالي.

وفي 27 أكتوبر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها انذاك، رفع أسعار الفائدة على عائدي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى ؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%، ليوضح «المركزي» في بيان له أنَّ الزيادة جاءت بالأساس بهدف احتواء الضغوط التضخمية.