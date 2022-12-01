توقعات بتراجع وتيرة رفع سعر «الفائدة» الأمريكية في اجتماع ديسمبر الجاري

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، في خطاب لمعهد «بروكينغز»، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة بالفعل في ديسمبر.

وأضاف في خطابه: «من المنطقي التخفيف من وتيرة زيادات أسعارنا مع اقترابنا من مستوى ضبط النفس الذي سيكون كافياً لخفض التضخم، وقد يأتي وقت تعديل وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر».

سعر الفائدة الجديد

وأضاف «باول» أن سعر الفائدة النهائي من المرجح أن يكون أعلى من نسبة 4.6% المشار إليها في توقعات سبتمبر الماضي.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75% و4% خلال اجتماعه في نوفمبر 2022، مسجلاً رفع سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي بزيادة ثلاثة أرباع نقاط، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى مرتفع جديد منذ 2008.

متوسط ​​سعر الفائدة في الولايات المتحدة

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة في الولايات المتحدة 5.42% من عام 1971 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 20% في مارس 1980 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.25% في ديسمبر من عام 2008.

من المتوقع أن يصل سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى 4.50% بنهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics ومن المتوقع أن يتجه سعر الفائدة الأمريكية حول 5.00% في عام 2023 و 4.50% في عام 2024.