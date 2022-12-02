بنك UBS السويسري: نتوقع رفع سعر الفائدة الأمريكية 0.5% في ديسمبر ومارس

توقع بنك UBS السويسري، قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر و50 نقطة أساس أخرى في الربع الأول من 2023، وذلك بعد خطاب جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في معهد بروكينجز يوم أمس الأول الأربعاء.

هبوط وتيرة رفع أسعار الفائدة

وأقر «باول» في خطابه، باحتمالية حدوث تحول هبوطي في وتيرة رفع أسعار الفائدة، اعتباراً من اجتماع ديسمبر الجاري، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وقال إن سوق العمل في الولايات المتحدة يظهر إشارات مبدئية فقط لإعادة التوازن، وأن نمو الأجور لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي من شأنها أن تتوافق مع معدل تضخم بنسبة 2% بمرور الوقت.

ويرى كبير مسؤولي الاستثمار في UBS Global Wealth Management، مارك هيفيل، في مذكرة بحثية، أن الأثر التراكمي للزيادات السابقة في أسعار الفائدة سيستمر في التأثير على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، وأنه بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة، تتوقع الأسواق الآن ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الجاري.

الاستثمار في الدولار الأمريكي

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس إلى 3.6%، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.31% وهبط مؤشر الدولار DXY بنسبة 0.8%

وينصح كبير مسؤولي الاستثمار في البنك السويسري، بالاستثمار في الفرنك السويسري والدولار الأمريكي كملاذين آمنين، مقارنة بالجنيه الإسترليني واليورو، ويقول: «مع استمرار التضخم أعلى بكثير من أهداف البنوك المركزية، نتوقع أيضًا أن تتفوق الأسهم ذات القيمة على أسهم النمو، والطاقة هي أحد قطاعات الأسهم العالمية المفضلة لدينا. على الصعيد الإقليمي، نحب أسواق الأسهم البريطانية والأسترالية الأرخص ثمناً وذات القيمة المنحى مقارنةً بالأسهم الأمريكية، والتي تتمتع بتعرض أكبر لأسهم التكنولوجيا».