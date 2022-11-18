اقترب موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022-2023 في المحافظات المصرية سواء بصعيد مصر أو بالوجه البحري، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2022-2023، الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي وينتهي في يناير المقبل، ليحدد موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022-2023 .

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022-2023

ووفقا للخريطة الزمنية للفصل الدراسى الأول فإن موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022-2023 في المحافظات للفصل الدراسي الأول يبدأ بشهر يناير المقبل وتحديدا يوم 14 يناير .

بينما موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022-2023، في المحافظات لاختبارات الشهر فإنها تحدد نهاية نوفمبر بكل محافظة على حدا على أن تنتهى الاختبارات قبل نهاية شهر نوفمبر .

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي لديسمبر

وكذلك موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022-2023، في المحافظات تبدأ بنهاية شهر ديسمبر وعادة ماتكون اختبارات الشهر بالصف الثاني الثانوي بالأسبوع الأخير من الشهر .

والمفترض أن يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى 3 اختبارات شهرية هى لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر قبل موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022-2023، تم تأدية اختبار شهر أكتوبر فقط منها.

وتعتمد تلك الاختبارات على قياس الفهم بالتحصيل الدراسي وفقا لبيان سابق للتربية والتعليم.

مواد امتحانات الصف الثاني الثانوي

ويتم اختبار طلاب الصف الثاني الثانوى بعدة مواد تصل إلى 12 مادة دراسية هى اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والجغرافيا والتطبيقات الرياضية و الأحياء وعلم النفس والاجتماع والجبر والتفاضل وحساب المثلثات واللغة العربية والفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية»، وعادة ماتكون الألمانية أو الفرنسية والكيمياء والفلسفة والمنطق.

الوقت المحدد لامتحانات الصف الثاني الثانوي

وكان يتم الاختبار باليوم الدراسي حيث كان الوقت المحدد لموعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022-2023 في المحافظات حصة واحدة أو حصتين وفقا للمادة الدراسية.