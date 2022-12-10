«القومي لحقوق الإنسان» لقناة الحياة: بيان «الخارجية» شامل وشارح لإنجازات الدولة

قالت الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بيان وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في مصر ومدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف كان بيانا وافيا وشاملا وشارحا لكل ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات في هذا الملف.

طلعت: بيان «الخارجية» عبَّر عن التجربة المصرية بملف حقوق الإنسان

وأضافت «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البيان تطرق للكثير من النقاط، منها التعبير عن التجربة المصرية فيما يخص ملف حقوق الإنسان، حيث إن المعيار الوحيد لنجاح تلك التجربة هو الشعب المصري.

طلعت: البيان تطرق لحقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المصري

واستطردت: «البيان تطرق لحقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المصري، وهو إيه احتياجاته والحقوق الأساسية بالنسبة ليه، ومدى نسبة تحقق ده على الأرض ومدى نسبة رضاء المواطنين، واللي بيحصل طول الوقت مع مصر هو العكس، وبيتم تجاهل ملفات معينة وباينة وبيتدخلوا في شؤون دول أخرى وبيتخطوا الحدود».

وأوضحت أن بيان وزارة الخارجية الأخير هو بيان مهم وجاء في توقيت مهم وحساس، ذلك بعدما قطعت القيادة السياسية خطوات كبرى يجب أن نتحدث عنها كل فترة، سواء على المستوى التنموي والحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان للمواطنين.